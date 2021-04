Vercelli: "Situazione indecorosa nel centro storico"

"Oggi lunedì 12 aprile ore 12: è così da sabato, ed è già passato stamattina l'addetto a togliere tutto quello che c'era attorno...". Siamo in pieno centro storico di Vercelli, in via Foa angolo corso Libertà, e un lettore invia la foto di come la zona si presenta oggi. "Una situazione indecorosa che perdura da anni, esattamente da quando hanno tolto i cassonetti da piazza Tizzoni", spiega il vercellese.

Altra situazione di disagio più volte segnalata è quella di via Rocciamelone angolo via Salvo D'Acquisto: "Sabato mattina era stato pulito tutto, ora siamo tornati come prima", commenta sconsolato un lettore.