“Ostriche e Champagne”: arrestato il quarto ladro

Nella tarda mattinata di sabato 10 aprile, la Polizia di Stato, dopo serrate ricerche, ha tratto in arresto il quarto uomo destinatario delle ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite poco prima nell'ambito dell’operazione “Ostriche e Champagne” che si era reso irreperibile. Nello specifico, nella prima mattinata erano stati raggiunti, e sottoposti ai provvedimenti restrittivi, presso le loro abitazioni di Torino, tre dei quattro componenti di un sodalizio criminale dedito alla commissione di furti aggravati in danno di magazzini di prodotti agro-alimentari dell’intero territorio piemontese. Il quarto uomo era inizialmente riuscito a sottrarsi all’arresto essendo di fatto irreperibile presso la sua abitazione. Gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Vercelli iniziavano, quindi, febbrili ricerche apprendendo immediatamente che il malvivente, da alcuni giorni assente sul territorio nazionale, era probabilmente in procinto di rientrarvi a bordo del suo furgone. Infatti la sera precedente era partito dalla Romania probabilmente diretto alla sua abitazione di Torino. Gli investigatori decidevano quindi di approntare un servizio alla barriera di Rondissone (Torino), sull'autostrada A4. Effettivamente verso le ore 12,30 gli investigatori riuscivano ad intercettare il furgone guidato dal cittadino rumeno che veniva prontamente bloccato al casello. L'uomo, un quarantaduenne cittadino romeno residente a Torino e pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, veniva accompagnato in Questura e, dopo gli atti di rito, associato alla locale Casa circondariale.