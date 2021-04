Centro nuoto: sopralluogo di Comune e gestore

Sopralluogo al Centro Nuoto per l'amministrazione comunale e i responsabili di Pralino Sport, la ditta di Sandigliano che gestirà le attività delle piscine di via Baratto fino al marzo 2024.

Nella mattinata di ieri, mercoledì 7 aprile, gli assessori Massimo Simion (Opere pubbliche) e Mimmo Sabatino (Sport) e alcuni dirigenti comunali hanno accompagnato i rappresentanti biellesi (con il presidente Carlo Torrisi) a visitare la vasca coperta, i cui lavori sono in fase di ultimazione. Contemporaneamente, prosegue poi la rimozione dell'amianto dalla vecchia struttura, dove saranno realizzate due vasche scoperte per le stagioni estive. Pralino Sport di recente infatti ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un annuncio per la ricerca di personale da impiegare in via Baratto, tra istruttori di nuoto, fitness in acqua e assistenti bagnanti.