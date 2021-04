In Santa Chiara una sede per gli Amici Parkinsoniani Biellesi

La sezione di Vercelli di Apb, l'associazione Amici Parkinsoniani Biellesi, avrà una sede nel complesso di Santa Chiara. Al piano terra, dotata di diversi ambienti consoni allo svolgimento delle varie attività, fisiche e aggregative. A comunicarlo è il sindaco Andrea Corsaro, insieme ad Eugenio Zamperoni, presidente di Apb, Rita Banfo, referente per Vercelli, Tiziana Busancano, vicepresidente della onlus e Aldo Casalini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli. Sarà infatti il sostegno della Fondazione a consentire l'adeguamento della sede alle esigenze associative. Il contributo non è stato ancora deliberato, ma come anticipato dallo stesso Casalini dovrebbe aggirarsi tra gli 8.000 e i 10.000 euro.

L'auspicio è quello di vedere ripartire le attività tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. L'emergenza sanitaria dovuta al Covid ha infatti imposto uno stop a questa realtà di volontariato, che offre supporto a chi è affetto dalla malattia di Parkinson e ai loro famigliari. La sezione di Vercelli di Apb aveva trovato infatti ospitalità alla casa di riposo di piazza Mazzini, ma la pandemia ha precluso il proseguimento di ogni iniziativa.