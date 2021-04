Addio al rabbino Elia Refael Azriel Enrico Richetti

Comunità ebraica di Vercelli: addio al Maestro Rav Elia Refael Azriel Enrico Richetti. Componente della Consulta Rabbinica, già presidente dell’Ari, l'Assemblea dei Rabbini d'Italia, è stato vice rabbino capo di Milano, rabbino capo di Trieste e di Venezia, di Vercelli e di Merano, rabbino di riferimento per le Comunità di Verona e di Napoli, negli ultimi anni era Rav del Bet Hakeneset Yosef ve-Eliahu di Milano.

"Si tratta di una gravissima perdita per la nostra Comunità ebraica, per tutto l'ebraismo italiano e per tutti i suoi amici ebrei e non ebrei - commenta Rossella Bottini Treves, presidente della Comunità ebraica di Vercelli -. Lo ricordiamo per la sua saggezza e la sua sapienza, per il carattere amabile, per la capacità di comunicare pensieri profondi sempre trovando le giuste parole, con il sorriso e con affabilità con cui sapeva essere veramente vicino nei momenti lieti come in quelli più tristi. Ha lasciato una traccia indelebile in tutti i luoghi in cui è stato chiamato ad agire. Maestro eccezionale di Torah, di vita e di azioni, ottimo interlocutore, sempre pronto e disponibile, che mi ha sempre accompagnata e sostenuta in questi ultimi 20 anni di presidenza. Ha trasmesso intense emozioni nelle nostre sinagoghe con la sua voce potente e melodiosa, avendo a cuore la conservazione delle tradizioni e dei canti di tutte le comunità ebraiche in Italia".