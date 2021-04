Giornata della consapevolezza dell'Autismo: municipio in blu

ll Comune di Vercelli ha aderito alla Giornata di consapevolezza sull’Autismo, che si celebra il 2 aprile, in tutto il mondo: venerdì sera, la facciata di Palazzo di Città sarà illuminata di blu, su invito dell’Associazione Nazionale Comuni italiani. Infatti, l’Anci su proposta del Presidente della Fondazione Italiana per l’Autismo, ha suggerito a tutti i comuni italiani di illuminare di blu le loro facciate al fine di manifestare solidarietà, promuovere conoscenza e rendere visibile la testimonianza della condivisione su una tematica così delicata, che colpisce migliaia di famiglie in Italia.

La 'Giornata di consapevolezza sull’Autismo', WAAD – World Autism Awareness Day – istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’Onu, ha l’intento di richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie.