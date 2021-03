Vercelli: dal 1° aprile riaperti gli erogatori d'acqua naturizzata

Dal 1° aprile 2021 verranno riattivati i fontanelli per l’erogazione di acqua naturizzata situati in Piazza Mazzini. Il Comune fa sapere che "la ricarica della chiavetta magnetica può essere effettuata o tramite la gettoniera posta nelle immediate vicinanze dei fontanelli (lato Palestra Mazzini) oppure versando l'importo desiderato alla Tesoreria Comunale e presentando la ricevuta del bonifico agli operatori dell'URP del Comune di Vercelli, che provvederanno all'operazione".

Le indicazioni utili all’acquisto delle chiavette sono disponibili sul sito del Comune. "Si raccomanda a tutti gli utenti il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di Covid-19, con particolare riferimento al divieto di assembramenti ed al mantenimento della distanza minima di 1 metro tra gli utenti - proseguono dall'Amministrazione - In caso di guasto o malfunzionamento le relativi segnalazioni dovranno essere inoltrate via mail all’indirizzo: [email protected]".