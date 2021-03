"Vercelli, sporcizia e inciviltà. E Asm ci mette del suo..."

"Questa è via Gattinara di Zubiena, ma la situazione a Vercelli è simile in molte altre zone: è una vergogna".

La segnalazione arriva da una lettrice, che spiega: "Vivo a Vercelli da tre anni, e da nessuna parte ho mai visto una sporcizia e un'inciviltà simile". E anche Asm, a detta della lettrice, ci mette del suo: "Nel condominio di corso Libertà 301 e in quello che dà su vicolo Larghi non sono mai entrati nel cortile a ritirare la spazzatura, l'abbiamo sempre portata fuori noi, con la scusa che agli ingressi c'è un gradino di 10 centimetri - prosegue la donna - Così abbiamo speso dei soldi e abbiamo fatto costruire due pedane: ebbene, gli operatori non vengono comunque dentro a ritirare i bidoni".

I residenti hanno fatto numerose segnalazioni: "Non solo ad Asm, ma anche in altre sedi - afferma la vercellese - Risultato? Nessuna risposta, nessuno che sia venuto a vedere la situazione. Io ho un cane e due bambini, cerco di essere rispettosa del bene civico, ma in giro trovo di tutto, dagli escrementi di cane alle siringhe. Forse qualcuno crede che 'tanto ci pensa qualcun altro...', ma non funziona così: la pulizia e il decoro di una città passano anche per la civiltà dei suoi abitanti".