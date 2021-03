K-Kids Week, per imparare a fare service nella scuola, nella comunità

Anche a Vercelli la la K-Kids Week, la settimana che Kiwanis International dedica da quest’anno al Kiwanis Kids ovvero il programma di service e leadership per i ragazzi della scuola primaria. Con più di 1.200 club nel mondo, i club K-Kids offrono ai ragazzi delle elementari la possibilità di imparare come organizzare progetti per aiutare gli altri, lavorare insieme e fare service nella scuola e nella comunità, coltivare il potenziale di leadership e sviluppare una forte personalità etica.

Ad organizzare la serata del club vercellese guidato da Luca Brusotto, è stata la chair distrettuale SLP responsabile per i K - Kids Rachelina Orsani, past luogotenente di divisione e anch’essa socio del Kiwanis vercellese, coadiuvata dai soci Antonio Catania e Franco Conti.

Il Club di Vercelli è già sponsor di un K-Kids costituitosi alle Scuole Cristiane, che nonostante le difficoltà dovute alla pandemia ha continuato il suo lavoro insieme alla direttrice dell’istituto Roberta Tricerri, anch’essa socia kiwaniana e delle maestre referenti per il progetto Carolina Ferraris e Chiara Carletta, intervenute da remoto alla serata insieme ai ragazzi e al consiglio direttivo uscente composto da Roberto Scheda, presidente, Giovanni Devita, vicepresidente, Lucia Bolco, segretario, Maria Vittoria Raviglione, tesoriere.

I Kids, i ragazzi, prima di passare il testimone e nonostante frequentino ora la scuola media, hanno promesso il loro impegno per un ultimo service in favore di tanti loro coetanei in situazioni di difficoltà. Hanno partecipato alla serata anche il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Gaudenzio Ferrari Fulvia Cantone e i docenti Daniela Seghizzi e Giuseppe Lazzazzara. All’Istituto Ferrari saranno prossimamente aperti addirittura due nuovi club, un altro K -Kids per le elementari e, primo

a Vercelli, un Builders Club, dedicato ai ragazzi delle medie.



Hanno chiuso la serata gli interventi di Giuseppe Bertini chair del progetto dedicato all’autismo e del luogotenente governatore della Divisione 18 Domenico La Mantia. Il prossimo appuntamento, sempre sulla piattaforma Zoom, è per il mese di aprile quando il Kiwanis Club Vercelli celebrerà i 40 anni dalla sua fondazione avvenuta il 21 aprile del 1981.