Formazione 2021: futuro e gestione del cambiamento organizzativo

'Volontariato, città aperta': il percorso formativo del Centro Territoriale per il Volontariato. Riprende l‘attività di formazione ideata e organizzata da Ctv in collaborazione con l'Università Dipartimento di Studi per l’ Economia e l’Impresa dell’Università del Piemonte Orientale, e rivolta ai volontari degli ETS della provincia di Vercelli e Biella. Tutti i corsi sono gratuiti. Iscriversi è semplicissimo: basta compilare il modulo presente on line, sul sito di CTV.

Per la sessione primaverile: i relatori sono Pasquale Seddio, ricercatore e docente di economia delle aziende not for profit e imprese sociali presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa (DISEI) dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. Clara Bonfanti, people raiser, esperta in coordinamento gruppi e formazione nel Terzo Settore e responsabile volontari all’Opera Cardinal Ferrari Onlus di Milano.

Seminario 1: 'Il presente e il futuro del volontariato organizzato nel delicato rapporto con i giovani' è in programma il 15 aprile 2021 dalle 17,30 alle 19,30 – incontro on line. Il volontariato italiano è in trasformazione. Un enorme giacimento di generosità, gratuità e capitale sociale a disposizione di tutti. Un bene che insieme bisogna ritornare a produrre e non solo a consumare.

Seminario 2: 'La gestione del cambiamento organizzativo: analisi organizzativa e culturale' è previsto per il 13 maggio dalle 17,30 alle 19,30 – incontro on line. Il cambiamento organizzativo rappresenta l’insieme dei mutamenti emergenti, pianificati e

deliberati compiuti per modificare il funzionamento del sistema organizzativo vigente, alla ricerca di un’efficacia sempre maggiore. Con quali modalità il mutamento organizzativo può essere introdotto, attuato e successivamente controllato?

Laboratorio con occasioni di confronto tra organizzazioni affini, un ambiente esperto dove far circolare buone e cattive pratiche, esperienze e soluzioni 12 giugno 2021 dalle 9,30 alle 12,30. Come precisano dal Ctv è possibile partecipare al laboratorio solo dopo aver frequentato almeno uno dei corsi di formazione on line, sopra riportati.

"L'obiettivo è quello di aiutare gli operatori ad analizzare le situazioni in cui si trovano - precisano dal Centro territoriale per il volontariato - le conseguenze che determinano, gli effetti che generano all’interno e all’esterno del sistema organizzativo in cui sono chiamati ad operare al fine di orientare o riorientare il proprio modus operandi alle azioni congruenti da compiere lungo lo svolgimento del processo di cambiamento organizzativo. Si osservano dunque le attività che vengono attivate per passare, dal momento in cui si sono diagnosticati i sintomi circa le necessità del cambiamento, al momento in cui quest’ultimo è posto

in essere".

Per il periodo autunnale 2021, sono in programma due corsi di formazione e un laboratorio, ma date ed orari sono ancora in fase di definizione.

Un seminario avrà quale tema 'La rete come forma organizzativa: quali sfide per il presente e il futuro del volontariato?', l'altro

'Strategie e strumenti di comunicazione e fundraising per le organizzazioni di volontariato: dalla teoria alla prassi'.

Il laboratorio offrirà occasioni di confronto tra reti affini e progettazione partecipata, un ambiente esperto dove far circolare buone e cattive pratiche, esperienze e soluzioni.

Per informazioni contattare il Centro Territoriale per il volontariato allo 0161 503298, Sara Ghirardi referente Ufficio Formazione CTV.