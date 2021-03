Rispetto norme anti Covid: 59 le sanzioni nel weekend

Sono 59 le sanzioni amministrative effettuate nei confronti di persone per mancato utilizzo della mascherina, ma anche per non aver rispettato il divieto di spostamento senza giustificato motivo o il divieto di assembramento. Questo il bilancio dell’attività di controllo delle forze dell’ordine per verificare il rispetto delle norme anti Covid nella provincia di Vercelli.

I controlli hanno riguardato il rispetto delle misure di distanziamento sociale, dell’obbligo di utilizzo delle mascherine e del divieto di assembramento. Ulteriori controlli sono stati eseguiti, inoltre, in prossimità degli esercizi pubblici di somministrazione presenti nei luoghi maggiormente frequentati, al fine di verificare la corretta applicazione delle norme sull’asporto di cibi e bevande, non consumabili in loco.

Sono state controllate 1120 persone e 341 attività commerciali: 59 le sanzioni comminate Tra queste, 29 sono state elevate nel corso di un apposito servizio interforze avvenuto nel pomeriggio di sabato 27 marzo nelle principali vie di Vercelli, cui ha preso parte personale della polizia di stato di Vercelli e dei comandi provinciali dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza.