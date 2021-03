Tre donne si truccano al supermercato, un arresto

Nella giornata di venerdì 26 marzo un equipaggio della Squadra Volante della Questura di Vercelli è intervenuta in un noto centro commerciale cittadino. I responsabili della sicurezza avevano infatti notato una donna - in compagnia di altre due - che aveva aperto una confezione di un cosmetico, utilizzandone una parte del contenuto per poi riporre la confezione sullo scaffale. Giunti immediatamente sul posto, gli agenti di Polizia identificavano le tre donne. Tra queste, oltre a quella che aveva aperto la confezione di cosmetico e che pagava l'importo dovuto, veniva identificata una donna, di anni 37, domiciliata a Torino in un campo nomadi, la quale risultava colpita da un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova, dovendo espiare la pena di un anno, un mese e cinque giorni di reclusione più dieci mesi di arresto per reati contro il patrimonio, soprattutto furti in abitazione, commessi tra il 2005 e il 2007. Al termine della stesura degli atti, la donna è stata trasferita nella locale casa circondariale.