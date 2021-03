Sciopero logistica, trasporto merci e spedizione

Lunedì 29 marzo, sciopereranno per 24 ore tutte le lavoratrici e i lavoratori delle imprese, in cui si applica il Contratto collettivo nazionale del lavoro Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Lo sciopero è esteso a 48 ore, ossia a martedì 30 marzo, per il personale dipendente delle imprese di autotrasporto. Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti hanno dichiarato lo stato di agitazione dell'intero settore in seguito alle richieste, non solo irricevibili ma addirittura mortificanti, delle associazioni datoriali nei confronti di un mondo del lavoro che tanto ha dato in questi tempi duri di pandemia per consentire la continuità delle attività delle imprese, i rifornimenti dei beni di prima necessità e di consumo a tutta la popolazione, anche a rischio della personale incolumità.

Sottolineano le organizzazione sindacali: "Se non verranno rimosse dal Tavolo del rinnovo contrattuale queste irricevibili e indiscutibili richieste, e se le controparti datoriali non manifesteranno le giuste intenzioni di procedere, nel più breve tempo possibile, a un accordo di rinnovo che premi l'intera categoria lavorativa del settore, con riconoscimenti in termini di diritti, di salario e di professionalità, questa sarà solo la prima delle azioni di contrasto alla miopia manifestata dalla rappresentanza imprenditoriale".