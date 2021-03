Prosegue lo sciopero dei lavoratori Coop

Seconda giornata consecutiva di sciopero al magazzino Coop di Vercelli. L'adesione è stata ancora più alta della prima con altre lavoratrici e altri lavoratori che si sono uniti alla protesta. I rappresentanti sindacali della Cgil hanno deciso di dimettersi dall'incarico, scioperare insieme a tutti gli altri lavoratori e si sono uniti ad Adl Cobas. Dopo il ritrovo alle ore 6 davanti al magazzino la protesta si è spostata davanti ai cancelli della sede centrale di Nova Coop ed è stata richiesta l'immediata apertura del confronto fra sindacato e azienda previsto solo per la giornata di lunedì 29 marzo. Nonostante la determinazione delle lavoratrici e dei lavoratori nessun rappresentante della Coop ha voluto incontrare una delegazione perdendo nuovamente l'occasione di confrontarsi con decine di donne e uomini che grazie al loro duro lavoro rendono possibili i profitti milionari del colosso della grande distribuzione organizzata.

I lavoratori non si sono certo scoraggiati e tornati nuovamente davanti al magazzino hanno deciso di indire una grande assemblea nella terza giornata di sciopero con manifestazione davanti al supermercato Coop di Vercelli in largo Chatillon 1.

"La lotta si fa sempre più determinata e proseguirà fintanto che non vi saranno risposte alle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori - dicono da Adl Cobas - Malattia e infortunio pagati al 100 per cento, ticket restaurant, maggiorazioni come da contratto, rispetto dell'orario di lavoro, corretto inquadramento contrattuale sono ciò che chiedono e sono molto determinati a ottenere. Noi siamo orgogliosi di essere al loro fianco in questa grande battaglia per la dignità".