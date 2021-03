"Grandissima disponibilità delle aziende"

"Abbiamo avuto una grandissima risposta da parte delle imprese, che hanno dimostrato concretamente il loro attaccamento al territorio e ai propri collaboratori, fornendo un encomiabile esempio di responsabilità civile e di consapevolezza del loro ruolo sociale".

Con queste parole il presidente Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv), Gianni Filippa, commenta l’esito del monitoraggio avviato da Confindustria per verificare quali spazi possano essere utilizzati per sostenere la campagna vaccinale, a cui ha dato riscontro positivo la maggior parte delle aziende di maggiori dimensioni aderenti a Cnvv.

"Ringrazio tutti gli imprenditori per la sensibilità e per la disponibilità che hanno dimostrato - aggiunge Filippa - Ora attendiamo che vengano definiti il protocollo nazionale e le relative linee-guida, oltre, ovviamente, che entrino a pieno regime le forniture di vaccini. Le aziende sono pronte e sono a completa disposizione della struttura operativa del Commissario straordinario per la gestione dell’emergenza, che definirà tutti gli aspetti organizzativi. Dobbiamo riuscire ad avviare prima possibile un’iniziativa che può contribuire in modo decisivo all’uscita dalla pandemia".