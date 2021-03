Vercelli: "Prosegue lo sciopero al magazzino Coop"

"Lo sciopero di 24 ore di giovedì 25 marzo al magazzino Coop di Vercelli ha avuto una grandissima adesione, a tal punto che si è lavorato solo un turno su due e a ranghi molto ridotti con la sola presenza del personale in somministrazione. Nonostante questo le cooperative che hanno la gestione logistica del magazzino non si sono rese disponibili a un incontro nella giornata odierna ma solo a partire da lunedì 29 marzo".

Lo fa sapere il sindacato Adl Cobas, che prosegue: "Pertanto l'assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori ha deciso di proclamare per venerdì 26 marzo una nuova giornata di sciopero generale di tutto il magazzino coincidente con lo sciopero nazionale della logistica. Alle ore 8 si manifesterà sotto gli uffici amministrativi di Nova Coop Piemonte che non può scaricare le responsabilità sulle cooperative che gestiscono il magazzino ma deve rispondere alle legittime richieste dei lavoratori - proseguono i rappresentanti dei lavoratori - Malattia e infortunio pagati al 100%, rispetto dell'orario di lavoro, maggiorazioni corrette per sabato, straordinario e festivo, ticket restaurant di euro 5,29 al giorno, corretto inquadramento contrattuale. La lotta continuerà finchè lavoratrici e lavoratori non avranno le giuste risposte alle loro legittime domande".