Dai Pagliacci nel cuore cyclette e un tapis roulant alla Psichiatria

Vercelli: una cyclette e un tapis roulant a disposizione dei pazienti della Psichiatria dell'ospedale Sant'Andrea. A donarli sono stati i Pagliacci nel cuore. L'associazione, presieduta da Simona Bernardini - a cui va il ringraziamento dell'Asl di Vercelli - si occupa principalmente di attività di clown terapia, ora sospesa a causa del Covid, e sostiene l'attività ospedaliera.

Non solo. In vista della Pasqua, ha organizzato anche un'iniziativa solidale ovvero una raccolta di uova di cioccolato per chi sta vivendo un momento difficile, magari in solitudine. L’obiettivo è quello di regalare un sorriso e un po’ di felicità con un piccolo gesto, per festeggiare le feste pasquali all’insegna della solidarietà. Per questo l’associazione sta raccogliendo uova pasquali da donare a chi ne ha bisogno. Ogni cittadino può contribuire con un piccolo gesto: basta acquistare un uovo di Pasqua, in qualsiasi supermercato, pasticceria o negozio, e portarlo in via Galileo Ferraris, alla copisteria di Lisa Pisu, entro il 2 aprile.