Diapsi Vercelli premiata per il progetto "Verso il lavoro"

Diapsi Vercelli Onlus è stata premiata grazie alla raccolta solidale realizzata coi fondi UniCredit Carta E.

Il riconoscimento è stato ottenuto per il progetto “Verso il lavoro” di Brein: l’associazione, che non si è mai fermata, ha ricevuto 1221 euro. Brein è un laboratorio di sartoria dove vengono impiegate persone affette da un disagio di tipo psichico il cui obiettivo è la preparazione al mondo del lavoro delle persone inserite, offrendo loro la possibilità di sperimentarsi in diversi ruoli sociali e rafforzando le loro capacità. Così, Diapsi è stata premiata grazie alla dodicesima edizione della campagna di solidarietà e sensibilizzazione organizzata da UniCredit “1 voto, 200.000 aiuti concreti – Vicini a chi ha bisogno per un domani più sereno”.

Hanno ricevuto il riconoscimento ben 231 organizzazioni non profit tra le oltre 1500 che hanno preso parte all’iniziativa, di cui 45 in Piemonte. Grazie a questo progetto, UniCredit ha messo a disposizione 200mila euro del fondo Carta Etica, il fondo destinato a iniziative di solidarietà sul territorio che si alimenta con una percentuale di ogni spesa effettuata utilizzando le carte di credito della banca.