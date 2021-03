Ascom Vercelli questa sera a "Dritto e Rovescio"

Riflettori puntati questa sera, giovedì 25 marzo, su Ascom Vercelli. L’Associazione sarà infatti presente in diretta al programma di Rete Quattro “Dritto e Rovescio”, la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio. Nella sede di via Duchessa Jolanda sarà presente una delegazione di imprenditori del territorio che esprimeranno la loro forte preoccupazione per la situazione di interi settori economici.

La volontà di Ascom è anche quella di porre attenzione sull’insufficienza delle risorse stanziate dal recente Decreto Sostegni e sulla necessità di ulteriori aiuti nei confronti delle categorie rappresentate, oltre che sulle fondamentali proroghe delle moratorie con gli Istituti di credito. Il programma di Rete Quattro è un format di approfondimento giornalistico dedicato principalmente a temi di attualità e politica e al loro impatto sulla vita della gente e delle imprese: per questo l’Associazione ha deciso di far sentire la sua voce anche a livello nazionale. La diretta sarà a partire dalle 22,50.