Un portale per diffondere la "cultura" del riso

È online www.iltuoriso.it, il nuovo sito voluto dall’Ente Nazionale Risi per accompagnare il progetto “Nutri la tua voglia di Riso”, la campagna informativa e promozionale messa in campo per diffondere la cultura del riso e sostenere il consumo del prodotto risicolo italiano.

"Un sito ricco di approfondimenti, informazioni, tutorial e ricette a cura di Sonia Peronaci che accompagna la campagna a 360° voluta dall’Ente per la comunicazione e valorizzazione del riso italiano - spiegano da Ente Risi - Il sito, vivace e di semplice navigazione, racconta in modo coinvolgente il viaggio del riso italiano dal campo alla tavola, ne illustra le proprietà nutrizionali e le principali varietà con tutte le loro specifiche caratteristiche, per arrivare all’aspetto più 'pratico' e goloso: una sezione di ricette e tutorial a cura di Sonia Peronaci, che spiega passo passo come preparare in maniera sfiziosa e fantasiosa questo cereale così straordinario nella sua semplicità".

Nel sito ci sarà anche una sezione speciale che verrà attivata alla riapertura delle scuole, un’area riservata agli istituti elementari e alberghieri, dalla quale, previa registrazione, sarà possibile per gli insegnanti scaricare dispense e contenuti multimediali utili a raccontare il mondo del riso in classe.