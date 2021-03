Taxi gratis per andare a vaccinarsi

Nuovo servizio a disposizione dei cittadini vercellesi: per promuovere e sostenere la campagna vaccinale, il sindaco e la Giunta hanno approvato una convenzione con i tassisti della città per offrire un trasporto gratuito alle persone anziane e ai disabili, privi di mezzi propri, e che quindi non possono recarsi autonomamente alle sedi di somministrazione del vaccino.

Da domani, mercoledì 24 marzo, i cittadini potranno telefonare al numero 3343114173 per richiedere il servizio di trasporto gratuito.