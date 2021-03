Rotary Vercelli dona 504 uova di Pasqua alla Croce Rossa

Ancora una volta il Rotary Club Vercelli interviene a sostegno della popolazione vercellese, questa volta donando uova di Pasqua da destinarsi ai bambini delle famiglie maggiormente in difficoltà, affinché possano trascorrere le prossime festività serenamente e dolcemente.

Il numero delle uova donate è pari a 504, di cui 404 donate direttamente dal Club stesso e 100 donate a titolo personale da Maurizio Sanzone, socio del Club. I soci del Rotary Club Vercelli hanno più volte dimostrato grande sensibilità nei confronti del Comitato Cri di Vercelli, di cui si sono contraddistinti come Amici. "Il presidente, il Consiglio direttivo e tutti i soci del Comitato, in particolare il delegato inclusione sociale, Alberto Genipro, ringraziano di cuore il Rotary Club Vercelli, il suo presidente, ingegner Luigi Omodei Zorini, e il socio Maurizio Sanzone - fanno sapere dalla Croce Rossa - 'Il Tempo della Gentilezza', slogan voluto dal presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, è il tempo in cui interventi come quelli del Rotary Club Vercelli concretizzano un altro nostro slogan: 'Un’Italia che aiuta'".