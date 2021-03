Maglietta dei mondiali 2018 del pallavolista Mazzone all'asta per Aido

Asta benefica per Aido, l'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule. Il pallavolista chierese Daniele Mazzone, centrale del Modena Volley e della Nazionale italiana, dopo la Live svoltasi online sulla pagina Facebook di Aido Piemonte, il 13 marzo, incentrata sulla stretta correlazione tra volontariato e mondo dello sport e sui valori che legano fortemente queste due realtà, resilienza, gioco di squadra e fiducia in sé stessi, ha deciso insieme ad Aido di avviare una raccolta fondi. Come? Mettendo all’asta la sua maglietta autografata dei mondiali di pallavolo del 2018.

"Mi auguro - commenta il presidente della sezione provinciale AIDO di Vercelli, Marcello Casalino - che anche la nostra provincia possa partecipare a questo particolare evento che speriamo porti utili risorse ad AIDO Piemonte, che via via sta mettendo in campo nonostante l’emergenza sanitaria tante belle iniziative d’informazione e culturali"-

L’incanto avrà luogo sulla piattaforma informatica eBay fino al 26 marzo 2021.

Chi vorrà collegarsi potrà utilizzare il link https://www.ebay.it/itm/Maglietta-Autografata-di-Daniele-Mazzone-Nazionale-di-Pallavolo-Mondiali-2018/303925544169