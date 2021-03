Il Consiglio comunale discuterà sulla crisi della Cerutti

I sindacati interverranno durante il Consiglio comunale di giovedì 24 marzo per discutere della crisi della Cerutti e il discorso potrà essere seguito in diretta streaming dalla cittadinanza. La proposta era stata avanzata al presidente del Consiglio comunale di Vercelli, Gian Carlo Locarni, dai capigruppo di opposizione, in particolare da Michelangelo Catricalà del Movimento 5 Stelle e da Alberto Fragapane del Partito Democratico. Sarà un caso "eccezionale", visto che il regolamento dell'assemblea, in questa fase di riunioni da remoto per l'emergenza Coronavirus, normalmente non permette la trasmissione fuori dall'aula consiliare degli interventi degli interlocutori che non fanno parte del Consiglio. La riunione sarà trasmessa sul sito del Comune.

La riunione, che prevede 24 punti all'ordine del giorno, inizierà alle ore 9 con termine dei lavori entro le ore 20. Il secondo punto in programma sarà proprio dedicato alla delicata situazione della Cerutti. "Ritenevo giusto che i sindacati potessero intervenire in Consiglio per esporre le problematiche dell'azienda e chiedere un confronto all'amministrazione e ai politici - spiega Catricalà - Per questo ho interpellato Fragapane per inoltrare la richiesta. Ci sono quasi trecento lavoratori, con le rispettive famiglie, che rischiano di rimanere senza un lavoro".

"Vista la tematica così delicata e importante ho predisposto che il servizio di streaming, in uso normalmente per le sedute ufficiali non venga sospeso ma continui nella sua opera, in modo tale che chiunque voglia collegarsi al sito comunale potrà ascoltare i vari interventi", commenta Locarni in una nota.

Intanto domani, mercoledì 24 marzo, alle ore 15,30 i sindacati saranno in Tribunale a Vercelli per discutere degli ammortizzatori dei lavoratori della ditta. Il rischio infatti è che i dipendenti possano essere trascinati nel fallimento della Cerutti, senza nemmeno un "paracadute". È prevista la presenza in piazza delle maestranze sia dello stabilimento di Casale Monferrato sia del capoluogo.