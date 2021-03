Nova Coop: i lavoratori aprono lo stato di agitazione

Aperto lo stato di agitazione sindacale nel magazzino Nova Coop di Vercelli a seguito dell'indisponibilità della Coop e delle Cooperative Frassati e Work & Service - che hanno l’appalto della gestione logistica del magazzino – di aprire il confronto con la nostra organizzazione sindacale che è stata scelta dalla maggioranza dei lavoratori della piattaforma.

Le lavoratrici e i lavoratori chiedono di essere trattati come decine di migliaia di loro colleghi che lavorano nel mondo della logistica: avere la malattia e l'infortunio pagati al 100%; maggiorazioni previste dal contratto Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni per sabato, straordinario e festivo; livello di inquadramento corretto come da contratto; il rispetto dell'orario di lavoro, senza veder comunicato l'orario di ingresso all'ultimo momento senza sapere quale sarà l'orario di uscita; un ticket restaurant di 5,29 euro per ogni giornata di lavoro superiore alle 4 ore; e soprattutto il rispetto e “la dignità che è stata sottratta in questi anni con la complicità di organizzazioni sindacali che non hanno fatto ciò che avrebbero dovuto fare”.

“Non ne possiamo più – hanno sbottato i lavoratori - Abbiamo chiesto di incontrare Coop e cooperative e la nostra richiesta è caduta nel vuoto. Abbiamo chiesto di fare assemblea in orario di lavoro come dispone la legge 300 del 1970 e ci è stato negato. Non ci verranno riconosciuti i rappresentanti sindacali che abbiamo nominato e le nostre proposte di dialogo sono state ignorate. Per questo abbiamo aperto lo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori a cui, in mancanza dell'apertura di un vero confronto, seguiranno tutte le iniziative di lotta che verranno ritenute più opportune”.

“Se è vero che “La Coop sei tu” – afferma il sindacato Adl Cobas - è vero a maggior ragione che la Coop sono le lavoratrici e i lavoratori dei magazzini che con il loro duro lavoro permettono ai prodotti Coop di raggiungere le tavole di milioni di cittadini. Queste lavoratrici e questi lavoratori meritano rispetto: noi saremo al loro fianco e faremo con loro ciò che loro decideranno. Per noi le lavoratrici e i lavoratori comandano e il sindacato obbedisce. Pretendiamo reddito, diritti e dignità per le lavoratrici e i lavoratori dei magazzini Coop.