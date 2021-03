Auser Vercelli supporta la campagna vaccinale dell'Asl

Questa mattina, lunedì 22 marzo, è stata sottoscritta una convenzione tra Asl Vc e l'Auser provinciale. "L'associazione metterà a disposizione sei medici in pensione, sei infermieri, quattro persone per le attività amministrative e alcuni altri volontari per supportare la campagna vaccinale su tutto il territorio di competenza", fanno sapere dall'Asl Vercelli. L'associazione presieduta da Maria Grazia Camellini è tra le prime ad aderire alla campagna volontaria per supportare le vaccinazioni. Intanto si stanno aggiungendo in queste ultime ore anche altre associazioni.