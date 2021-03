Asl Vercelli: reclutamento di personale per le vaccinazioni

Prosegue la campagna di reclutamento di volontari per implementare il personale medico e infermieristico a supporto della campagna vaccinale dell'Asl Vercelli.

"Tra coloro che hanno già aderito nei primi giorni di raccolta delle adesioni ci sono il direttore generale Angelo Penna - fanno sapere dall'azienda sanitaria vercellese - il direttore sanitario Gualtiero Canova, Alessandro Stecco, consigliere regionale e presidente della Commissione Sanità della Regione; i dottori Marco Rolando, Marilena Vallero, Giuseppe Erbetta, Adolfo Pascariello; Ombretta Olivetti, infermiera e assessore del Comune di Vercelli". L'Asl Vc spiega che con una delibera ha normato la partecipazione di medici e infermieri volontari all'attività vaccinale. "Ai professionisti che intendano collaborare volontariamente e gratuitamente alla campagna é garantita la copertura assicurativa per responsabilità civile e per infortuni, oltre alla possibilità di utilizzare le mense aziendali. L'attività può essere svolta in tutti i punti vaccinali dell'Asl a Vercelli, Santhia, Cigliano, Gattinara, Varallo, Coggiola, Borgosesia, Alagna - prosegue l'azienda di corso Abbiate". Per maggiori informazioni cliccare qui.

Da sabato 20 marzo hanno preso il via le vaccinazioni anche all'ex monastero di Santa Chiara a Vercelli, messo a disposizione dall'amministrazione comunale. Il centro, dotato di sei postazioni, garantirà dalle 300 alle 400 vaccinazioni al giorno.