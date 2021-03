Addio a Dante Cerfoglio, storico maestro alla Carducci e Gozzano

Vercelli: addio al maestro Dante Cerfoglio. Classe 1930, a giugno avrebbe compiuto 90 anni. E' stato per anni insegnante alle elementari Carducci e Gozzano (e prima ancora nei paesi e in carcere) apprezzato da generazioni di alunni. Una vera e propria istituzione scolastica, per la sua didattica tradizionale e al tempo stesso innovativa. Appassionato di musica (passione trasmessa al figlio Enrico, musicista e insegnante di tale materia alla media Verga), era solito proporla alle sue classi. Estimatore della Camerata Ducale, fino a quando la salute glielo ha permesso ha sempre seguito i concerti. Era anche appassionato di moto e aeromodellismo. Con fare discreto ha sempre rivolto la propria attenzione al prossimo, soprattutto a chi viveva situazioni di difficoltà.