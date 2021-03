Addio a Marcella Bono, esperta di marketing, hospitaliera a Lourdes

La famiglia dell'Oftal piange Marcella Bono. Aveva 59 anni. E' morta all'Hospice 'Zaccheo' a causa di un malattia che le era stata diagnosticata pochi mesi fa. Di Casale Monferrato, Bono era esperta di marketing e comunicazione. Dopo la laurea alla Cattolica di Milano, aveva lavorato per agenzie a livello nazionale. Lunga la sua esperienza nel consorzio di promozione del Monferrato e della piana del Po 'Mon.D.O': sua è l'ideazione della manifestazione 'Riso & Rose in Monferrato'. Ha lavorato anche per l'Opera Diocesana di Assistenza, per poi collaborare nell'ultimo periodo con Alexala, agenzia di accoglienza e promozione turistica locale.

Oltre che da una brillante carriera, la vita di Bono è stata caratterizzata anche dall'attenzione al prossimo: dama dell'Oftal, come ricordano i volontari, ha servito con dedizione l'Opera federativa e l’Hospitalitè Notre Dame de Lourdes. Era infatti era hospitaliera, volontaria nell’accoglienza al santuario di Lourdes. Tra i messaggi di cordoglio quello della famiglia oftaliana: "Che la Vergine Bianca, verso cui era un’esempio di dedizione e servizio, la accompagni in questo suo ultimo viaggio".