"Dona un uovo di Pasqua, per regalare un sorriso a chi ne ha bisogno"

Vercelli: un uovo di Pasqua per chi è difficoltà. L'associazione Pagliacci nel Cuore propone una iniziativa solidale per essere al fianco delle persone che stanno vivendo un momento difficile, magari in solitudine.

L’obiettivo è quello di regalare un sorriso e un po’ di felicità con un piccolo gesto, per festeggiare le feste pasquali all’insegna della solidarietà. Per questo l’associazione sta raccogliendo uova pasquali da donare a chi ne ha bisogno. Ogni cittadino può contribuire con un piccolo gesto: basta acquistare un uovo di Pasqua, in qualsiasi supermercato, pasticceria o negozio, e portarlo in via Galileo Ferraris, alla copisteria di Lisa Pisu, entro il 2 aprile.

L’associazione farà da 'ponte': grazie alla generosità di chi farà la donazione e, grazie ai suoi volontari, le uova verranno consegnate a diverse realtà del territorio, come, ad esempio, il reparto di Pediatria dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli, l’associazione Anffas Vercelli, alla comunità infantile Casa Ginevra di Caresana. Più sarà grande la generosità dei partecipanti, più persone verranno arricchite da un dono in occasione della Pasqua.

"La catena dell'amore – commenta Simona Bernardini, presidente dei Pagliacci nel Cuore - non deve e non può avere nessun tipo di restrizione! In questo periodo difficile, è ancora più importante farsi travolgere dal bene e pensare al prossimo. Siamo sicuri che, come sempre, Vercelli si farà sentire e riconoscere. Grazie a tutti coloro che potranno darci una mano".