"Passaportonline" e a domicilio: le novità

Nuove modalità di accesso per l'Agenda passaportonline e nuove funzionalità relativa al servizio “passaporti a domicilio”. A comunicarle è la Questura di Vercelli. "Dal 1° marzo 2021 - si legge infatti in una nota - il servizio pubblico di Agenda online per la gestione degli appuntamenti finalizzati al rilascio del passaporto elettronico (raggiungibile tramite il sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it ), è stato adeguato alle previsioni normative di cui all’art.24. comma 4 del D.L. nr. 76/2020, che prevedono l’accesso ai servizi online delle Pubbliche amministrazioni esclusivamente attraverso l’uso della propria identità digitale (Spid) o la carta di identità elettronica (Cie)".



"Inoltre proseguono dalla Questura - l'Agenda è stata arricchita di una nuova funzionalità che consentirà all’utente di richiedere, già nella fase di prenotazione dell’appuntamento, la modalità di consegna

del titolo valido per l’espatrio, potendo optare tra il ritiro di persona (o di un proprio delegato) e la

spedizione postale. Riguardo quest’ultima soluzione, si ricorda che il costo del servizio è di 9,05 euro".