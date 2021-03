Aree cani pericolose e impraticabili

Sgambatoi per i cani di Vercelli tra disagi e pericoli per la mancanza di manutenzione. A segnalarlo è una cittadina. E questa non è la prima lamentela che La Sesia riceve sullo stesso tema.

"Mi rivolgo a voi - esordisce la vercellese - dopo aver segnalato al comune di Vercelli, sia telefonicamente che via mail, senza alcuna risposta, il problema relativo alle aree cani della città. Premettendo che sono un valido sfogo per i nostri amici animali, sulle stesse non vengono effettuati efficaci lavori di manutenzione da parte dell'amministrazione, provocando così un forte disagio ai padroni".



La cittadina entra poi nel dettaglio: "Lo sgambatoio in zona Canadà, vicino al supermercato Bennet, presenta nelle tre aree numerosi buchi nel terreno che possono essere causa di infortunio sia per i padroni che per i loro cani. Lo sgambatoio sito in via Trattato di Roma, a Porta Torino, invece, versa in uno stato di degrado assoluto. Tralasciando i buchi nel terreno, un'area è più usufruibile da mesi poiché la porta è stata divelta. Le reti sono fatiscenti e piene di numerosi buchi, coperti da rami o pietre, che rendono facile il passaggio di un piccolo cane da uno sgambatoio ad un altro".