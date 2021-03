La chiesa di Billiemme si illumina per le vittime del Covid

La prima "Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19" di giovedì 18 marzo, come aveva anticipato in mattinata il sindaco Andrea Corsaro, nella città di Vercelli si è conclusa con l'illuminazione della chiesa di Billiemme, limitrofa all'ingresso principale del cimitero. Il fascio tricolore, per la prima volta in assoluto su questa facciata, è un segno commemorativo che l'Amministrazione comunale ha voluto organizzare per la ricorrenza odierna, ricordando che lo scorso anno la chiesa - come tante altre nel resto d'Italia - fu chiusa per ospitare alcune bare che, nel pieno dell'emergenza Covid-19, non fu possibile accogliere altrove proprio per l'elevato numero di decessi avvenuti nel capoluogo e nei paesi del circondario.