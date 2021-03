Vercelli piange Piergiorgio Ruffino, stimato chimico

Vercelli: un altro lutto in città. E' morto Piergiorgio Ruffino, chimico impegnato nel settore della ricerca e dello sviluppo. Era stato direttore del cementificio Unicem di Morano Po, in provincia di Alessandria. Classe 1936, avrebbe compiuto 85 anni a fine giugno. Dopo il Liceo Classivo, aveva studiato Chimica all'Università di Pavia. Professionista e persona stimata, come stimati e molto conosciuti in città sono i suoi fratelli Antonino, Enrico e Pino.