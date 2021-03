Vercelli: "La raccolta del vetro è irregolare"

"Segnalo che è già più di un mese che la raccolta del vetro in corso XXVI Aprile 14 non è più regolare creando così la situazione come da foto fatta stamattina, martedì 16 marzo".

La testimonianza di un lettore illustra quello che accade nelle vicinanze del cassonetto indicato. "L'’ultima volta che lo hanno ritirato, situazione analoga, alcune bottiglie cadute a terra si sono rotte e non raccolte, e ho poi provveduto personalmente con scopa e paletta a ripulire i cocci dalla strada", spiega il vercellese.