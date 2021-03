Vercelli: addio al geometra Roberto Bello, stimato professionista. Aveva 78 anni. Originario di Quinto Vercellese, si era diplomato all'Istituto tecnico Cavour per poi intraprendere l’attività professionale nello Studio Steci. In seguito, all'inizio degli anni '90, aveva avviato un proprio studio in via Monte di Pietà.

"Roberto è stato una di quelle persone di poche però essenziali parole e grandi fatti che hanno reso 'bello', in sintonia col suo cognome, il periodo del boom economico seguito alla ricostruzione post-bellica sotto tutti i punti di vista: politico, economico, sociale" scrive l'amico Edo Iussich in un ricordo affidato ai social. Quando se ne vanno persone come Lui, resta l'impressione che il nostro Paese stia perdendo anche le ultime 'memorie' di quell'innegabile qualità che l'avevano portato a primeggiare nel mondo intero".

E conclude: "Ti saluto con un fraterno abbraccio, sicuro che, anche adesso che vaghi nell'eternità, stai già mentalmente progettando l'ennesimo capolavoro urbanistico calato in qualche meraviglioso giardino degli spazi infiniti".