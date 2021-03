Addio a Mino Gallazzo, volto noto dell'hi-tech e della telefonia

Vercelli: cordoglio in città per la morte di Mino Gallazzo, volto noto del commercio cittadino. Specializzato prima nell'hi-tech e poi nella telefonia, è stato stroncato dal Covid. Aveva 64 anni. Tra i primi militanti in città del Carroccio, Gallazzo era stato consigliere comunale ai tempi dell'amministrazione Mietta Baracchi Bavagnoli. Era conosciuto, oltre che per la professionalità, per la grande cortesia e disponibilità.

"Ciao Mino, vero e grande amico di mille vere battaglie. Che ti sia lieve la terra" così lo ricorda in un post su Facebook, l'amico Ercole Fossale.