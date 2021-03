Vercelli: "Qui è una discarica a cielo aperto"

"Noi condomini di via Egitto siamo in questa situazione. E lo stesso accade in via Cena".

Una lettrice segnala la discarica a cielo aperto nelle vicinanze del palazzo al civico 87: "Vediamo dalle nostre finestre delle persone che buttano qui i loro rifiuti - spiega - così che le loro vie restano pulite. Ma non è giusto nei nostri confronti...speriamo che qualcuno possa risolvere questo problema".