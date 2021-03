Prestito e restituzione dei libri solo su appuntamento

Vercelli: a seguito dell'entrata della Regione Piemonte in 'zona rossa', per ottemperare alle misure anti Covid-19, a partire da oggi, lunedì 15 marzo, viene sospeso l'accesso alle sale studio, in tutte e tre le sezioni della Biblioteca Civica.

Per la sede di via Cagna, continueranno, inoltre, ad essere sospesi l'accesso all'internet point e all'emeroteca. Stop, fino a nuovo ordine anche per le consultazioni presso l'Archivio storico. Attivo invece il prestito interbibliotecario, al quale si potrà accedere scrivendo una e-mail al seguente indirizzo: [email protected]

Saranno consentiti invece il servizio di prestito e restituzione libri, dal lunedì al venerdì, ma solo su prenotazione: l'appuntamento dovrà essere concordato entro le 12,30, del giorno feriale precedente a quello in cui si intende recarsi a ritirare un volume richiesto o a riconsegnarlo.

Il servizio di prestito e restituzione sarà attivo il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12,30 e nel pomeriggio dalle 14 alle 16.

Martedì e venerdì dalle 9 alle 12,30 Per il prestito e la restituzione è possibile rivolgersi alla Sezione Generale in via Cagna allo 0161 596286, email bibliote[email protected] ; alla Sezione Ragazzi di via Galileo Ferraris allo 0161 649330, email [email protected] o Scaffale Aperto, sempre in via Galileo Ferraris allo 0161 649 329.