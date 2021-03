Vercelli: progetto per acquistare 6 "stanze degli abbracci"

Un abbraccio per scaldare i cuori di chi, in questa pandemia, sta soffrendo molto. E' questo il messaggio concreto che il filantropo Carlo Olmo vuole regalare agli anziani delle Rsa della Provincia di Vercelli: ha infatti candidato un progetto per acquistare sei stanze degli abbracci, nel contest #OurPeople4People 2021 di Reale Foundation.

“L'isolamento – si legge sulla pagina di presentazione del progetto - fa paura. Soprattutto quando è dovuto ad un virus altamente contagioso e pericoloso come il Covid. Per questo sono state create le stanze degli abbracci: per combattere la distanza e poter trasmettere affetto ai nostri cari con una carezza, come se nulla fosse cambiato. Il tutto nella massima sicurezza”. In gara ci sono più progetti e il contest prevede la premiazione dei quattro che riceveranno il maggior numero di voti da parte della Community del web attraverso canali social e via e-mail. “Cliccate mi piace qui – è l'appello di Olmo - votate (5 stelle e conferma con mail) e condividete. Un progetto nel sociale che fa bene al cuore”.