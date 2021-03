Le uova di Pasqua per sostenere i ragazzi missionari in Bolivia

Vercelli: oltre al Mercaritàtino allestito nell’ex chiesa di Sant’Elena a Bivio Sesia, ora ci sono anche le uova di cioccolato per sostenere i missionari in Bolivia. A organizzare l’iniziativa sono i giovani delle parrocchie di San Giuseppe del rione Cervetto, di Sant’Agnese e delle Maddalene. «Alcuni nostri amici sono in missione in Bolivia e noi cerchiamo di aiutarli viste le condizioni di estrema povertà di quel Paese» spiegano. Le uova di Pasqua si possono prenotare chiamando il 340 7149876 (Chiara): sono disponibili nelle versione al latte e al cioccolato e nei formativi da 250 grammi e 400 grammi.