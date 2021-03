Ricominciano le code infinite per i tamponi

Ci risiamo. Come questo autunno ritornano le immagini delle code infinite per i tamponi. Il drive in, posto in via Cristoforo Colombo, è praticamente preso d'assalto, sintomo che i contagi nel Vercellese stanno risalendo come a novembre. Le auto in fila sono tante e la coda inizia addirittura da corso Avogadro di Quaregna, all'altezza dell'oratorio delle Maddalene. Lunghissimi, ovviamente, anche i tempi di attesa