Vercelli: al via la novena per San Giuseppe

In preparazione alla festa liturgica di San Giuseppe (19 marzo), quest’oggi, mercoledì 10 marzo, inizia la consueta novena di preghiera, che in questo 2021 assume un valore ancor più particolare essendo in corso l’anno che papa Francesco ha voluto dedicare allo sposo di Maria per il 150° anniversario della sua proclamazione come Patrono della Chiesa cattolica.

Gli appuntamenti in onore di San Giuseppe nella città di Vercelli sono stati organizzati nella parrocchia di San Paolo guidata da don Ettore Esposito. Il programma religioso prevede, a partire appunto da oggi, e fino a giovedì 18 marzo, la recita del Santo Rosario alle ore 17.30 e la messa delle ore 18 officiata da don Marco Giugno in “veste” di predicatore della novena. Il prossimo venerdì 19 marzo i festeggiamenti di San Giuseppe si articoleranno con tre messe giornaliere: alle ore 7.30 con don Esposito, alle ore 11 quella presieduta dall’arcivescovo mons. Marco Arnolfo e alle ore 18 con don Giugno.