Arrivate a Vercelli altre 1.800 dosi di AstraZeneca

Sono arrivati a destinazione in queste ore i furgoni del corriere di Poste Italiane Sda, per la consegna alla Farmacia Ospedaliera di Vercelli di 1800 dosi del vaccino AstraZeneca. Nella giornata di oggi, mercoledì 1o marzo, alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini AstraZeneca a Chiavari e hanno proseguito il loro viaggio, per raggiungere le loro destinazioni finali verso le Farmacie Ospedaliere di Vercelli, Ponderano, Borgomanero e Verbania.

In totale il Corriere Sda, in collaborazione con l’Esercito Italiano, sta consegnando nelle regioni Sicilia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Calabria, Abruzzo, Marche e Puglia, 373.600 dosi AstraZeneca.