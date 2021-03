Vercelli: soppressa temporaneamente la fermata in piazza Municipio

Vercelli: chiesa di San'Anna in manutenzione e gli autobus cambiano percorso. L'intervento edile sull'edificio religioso nella giornata di mercoledì 10 marzo dalle 14 alle 18 e in caso di proroga del cantiere anche oltre, precluderà il transito dei mezzi di trasporto pubblico in via Vallotti.

Pertanto le corse della linea 4 - Vercelli anello centro storico - ospedale, vedranno soppressa temporaneamente la fermata in piazza Municipio. Gli autobus da tale piazza, devieranno a desta in via Palazzo di Città, a sinistra su via Alessandro Manzoni, per proseguire quindi lungo il percorso normale.