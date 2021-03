Festa della donna: Cgil, Cisl e Uil contro Pozzolo

Non ha fatto sorridere Valter Bossoni (Cgil Vercelli Valsesia), Roberto Bompan (Cisl Piemonte Orientale), e Maria Cristina Mosca (Uil Biella Vercelli) il post di Emanuele Pozzolo (Fratelli d’Italia), assessore alle Politiche Giovanili – Decoro Urbano – Cimiteri – Parchi e Giardini del Comune di Vercelli, pubblicato su Facebook ieri, 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Ma lui replica: "I sindacati non hanno il senso dell'ironia, pensino ai posti di lavoro persi".

"Un’ironia di basso profilo, quella di accostare la donna a un oggetto, nella fattispecie a un’automobile evidentemente sinistrata, alludendo all’incapacità delle ‘femmine’ (così le definisce l’assessore nel suo post) - commentano i tre segretari territoriali - di condurre un automezzo. Peraltro l’assessore Pozzolo allude a una discriminazione sessista che non risponde a verità: lo sanno bene le compagnie di assicurazione che le donne sono percentualmente meno coinvolte in incidenti e con meno torto. È dunque offensiva l’allusione in genere, ma soprattutto accostarla a una Giornata che, invece, viene celebrata ogni anno per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche, ma anche le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono ancora vittime".

Proseguono Bossoni, Bompan e Mosca: "Oggi, al tempo del Covid, le donne stanno pagando il prezzo più alto della crisi, nel mondo lavorativo e familiare, quindi devono meritare considerazione e rispetto, non solo l’8 marzo. Dunque, caro Assessore, giusto per capirci e rispondere al post: #NothingToLaugh anziché #SmileToSurvive".

Non si fa attendere la replica di Pozzolo: "I sindacati non hanno senso dell'ironia: questa loro nota non fa che sottolineare il distacco che ormai hanno dalla società che avrebbe ancora il diritto di sorridere - afferma - Tentano di fare politica con queste cose, ma se questo è il loro modo di avere impegno sociale sono del tutto inefficaci. Piuttosto che ai post di Pozzolo, pensino ai fallimenti pluriennali che hanno avuto nella difesa dei posti di lavoro".