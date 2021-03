Abbandono e pericoli allo sgambatoio

Stato di d'abbandono e pericoli nello sgambatoio di via Col del Rosso.

A segnalarlo è un lettore, che sottolinea: "Una delle fontane è stata sradicata dalla sua sede e lasciata in posizione pericolosa; un cancello è stato asportato mentre l'altro si sta sgretolando a causa della ruggine". Ma non solo: "La recinzione - prosegue il cittadino - è rotta in diversi punti e il terreno sconnesso e pieno di buche costituisce un pericolo soprattutto per gli anziani che desiderano accompagnare il proprio cane nello sgambatoio".