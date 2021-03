Centro nuoto: iniziati i lavori della seconda fase

Nella mattinata di lunedì 8 marzo sono iniziati i lavori per la seconda fase della riqualificazione del Centro Nuoto.

Mentre la prima parte dell'operazione è ormai in fase di conclusione, con la realizzazione del vasca coperta, ora il grosso del cantiere si sta spostando sulla vecchia struttura di via Baratto, che sarà demolita per far posto a due piscine scoperte. In questo senso, l'intervento è cominciato con la rimozione dei 1.000 metri quadrati di amianto che costituivano la copertura del precedente immobile; materiale già messo in sicurezza tramite incapsulazione con schiuma poliuretanica e che ora sarà trasferito dal sito secondo le indicazioni fornite dal Servizio prevenzione sicurezza ambienti lavoro. Le due nuove vasche completeranno il rifacimento dell’impianto natatorio comunale, chiuso da ormai oltre sette anni.

La seconda fase della riqualificazione è stata finanziata per 1.350.000 euro dal bando Sport Missione Comune 2020. Nei giorni scorsi gli uffici comunali hanno provveduto all’aggiudicazione provvisoria delle operazioni alla Co.ge.as. di Asti, che ha presentato un’offerta al ribasso del 31% su importo a base d’asta.