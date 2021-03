Asl Vercelli: bando per sostegno psicologico ai pazienti

Grazie al co-finanziamento di 10mila euro sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e Associazione SiRene, verrà attivata una borsa di studio per l’assistenza psicologica a pazienti nefropatici in cura nella Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi in collaborazione con la Sc Psicologia dell'Asl di Vercelli.

La borsa di studio oggetto del bando pubblico è rivolta ad un professionista psicologo con competenza nella valutazione di pazienti affetti da patologia cronica. L’attività verrà svolta nelle sedi operative della struttura di Nefrologia e Dialisi dell’Asl a Vercelli, Santhià e Gattinara e avrà una valenza annuale. “Ringrazio ancora una volta – commenta il direttore generale Angelo Penna – Fondazione Cassa di Risparmio e Associazione SiRene per l’attenzione e la sensibilità che manifestano nei confronti delle esigenze di questa Azienda ed in particolare verso le fragilità dei pazienti su tutto il territorio”.

“Purtroppo a causa della pandemia – commenta Oliviero Filiberti, direttore della Sc di Nefrologia e Dialisi e presidente di SiRene – anche quest’anno non potrà essere celebrata pubblicamente la Giornata Mondiale del Rene dell'11 marzo. Vogliamo però cogliere l’occasione per far conoscere la nascita di questo sportello d’ascolto, nato dall’esigenza di dare un aiuto alle tante persone che accedono ai nostri servizi”. “Il paziente affetto da insufficienza renale cronica – prosegue Filiberti - richiede una presa in carico globale e a lungo termine: si tratta di un paziente costretto a modificare profondamente il proprio stile di vita e a ridefinire i concetti di spazio e di tempo. I familiari si trovano a gestire fisicamente ed emotivamente il proprio congiunto per garantirne la sopravvivenza. Ansia, deflessione del tono dell’umore, timore per il futuro sono solo alcuni degli aspetti che condiscono i vissuti dei familiari e non sempre hanno la possibilità di riconoscere e condividere il peso di queste emozioni che spesso sfociano in un vero e proprio disagio. Lo psicologo si fa carico anche dell’équipe curante che si trova, molto spesso a confrontarsi con situazioni di grande sofferenza e rischia in certi casi di scivolare in veri e propri casi di burn out". L’Associazione SiRene, di cui Filiberti è presidente, è stata costituita con lo scopo di svolgere attività di sensibilizzazione alla prevenzione, diagnosi e cura delle malattie renali nel territorio della Asl di Vercelli.