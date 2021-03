Si amplia il parcheggio di corso Fiume

Affidati i lavori per l’ampliamento e completamento del parcheggio di corso Fiume. A realizzare l’intervento sarà la ditta Caselle Strade di Caselle Torinese, che si è candidata per l’operazione per un valore di 88.379 euro presentando un’offerta al ribasso su base di gara del 21,50%; il progetto prevede altri 47.863 euro di somme a disposizione. Il piano comprende l’aggiunta di una quindicina di nuovi spazi gratuiti per la sosta, di cui alcuni per i camper, dotati di allacci per i servizi (corrente elettrica, scarichi e ricarica dell’acqua potabile).

“Il cantiere dovrebbe concludersi entro l’inizio dell’autunno”, spiega Emanuele Pozzolo, assessore con delega ai Parcheggi.

Pozzolo afferma che “i lavori inizieranno entro 45 giorni dall’aggiudicazione e avranno una durata di tre-quattro mesi. Tra settembre e ottobre la città avrà quindi un aumento dei posti auto ma, in questo caso, soprattutto per i camper. L’incremento degli stalli per i caravan è da vedere in un’ottica turistica, visto che il parcheggio si trova a pochi passi dal centro – aggiunge l’assessore – Quella degli spostamenti in camper è una tendenza che sta crescendo e il sindaco Andrea Corsaro ha spinto su questa iniziativa. A quel punto, la zona di corso Fiume sarà completa”.



Il parcheggio, inaugurato nel dicembre 2019, arriverà perciò a contare circa 140 posti per le macchine, oltre a quelli per i camper. Durante l’intervento saranno anche ultimati gli impianti di smaltimento delle acque meteoriche e quello di illuminazione.